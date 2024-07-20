Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Yusuf Özperçin, terör örgütü PKK lehine propaganda yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonuyla, Özperçin'in dünkü basın açıklamasında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti devleti aleyhine beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle bir operasyon başlattı. Gözaltına alınan Özperçin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakim tarafından tutuklandı.

Kaynak: Medya Radar