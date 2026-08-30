Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında gemi battı. Girne sahilinden yaklaşık 2,5 kilometre açıkta ilerleyen geminin kaptanının, geminin arka kısmından su aldığını fark ettiği ve bunun üzerine geri dönme hamlesinde bulunduğu ancak bu girişimin başarılı olamadığı öğrenildi. Gemide toplam 279 kişinin yer aldığı ifade edilirken, olayın hemen ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Sahil Güvenlik arama kurtarma ekiplerinin batan gemiye müdahale ettiği ve yolcuları kurtarmaya giriştiği bildirildi. Çevrede yer alan ve kıyıdaki çok sayıda teknenin de destek amacıyla batmakta olan gemiye doğru yöneldiği görüldü.

Bölgeye ambulanslar yönlendirildi

Olayda kaç kişinin yaralandığına ve yaralıların sağlık durumlarına dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Bölgeye çok sayıda ambulans yönlendirildi.

KKTC Başbakanı Üstel: "7 kişi yaşamını yitirdi"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 7 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. "237 kişi kurtarıldı, 23 kişi aranıyor" bilgisini paylaşan Üstel, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu ve hastanede tedavi altına alındıklarını kaydetti.

Üstel ayrıca kurtarma çalışmalarının 6 helikopterin yanı sıra Sahil Güvenlik gemileri, askeri gemiler ve sivil yatların iştirakiyle devam ettiğini aktardı.

İletişim Başkanı Duran: ''Bölgede arama kurtarma çalışmaları, ilgili kurumlarca aralıksız şekilde sürdürülmektedir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili sosyal medya platformundan bir paylaşımda bulundu. Bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin, ilgili kurumlar tarafından aralıksız şekilde devam ettirildiğini belirten Duran, şu ifadelere yer verdi:

"Girne açıklarında su alıp batan yolcu gemisindeki gelişmeler hepimizi derinden üzmüştür. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kurumlarının eşgüdümü ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle yürütülen arama kurtarma çalışmaları çerçevesinde yolcuların büyük bir kısmı güvenli bir biçimde tahliye edilerek karaya çıkarılmıştır. Bölgede arama kurtarma faaliyetleri, ilgili kurumlarca kesintisiz biçimde sürdürülmektedir. Yaşanan bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Olaydan etkilenen bütün yolculara ve mürettebata geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."