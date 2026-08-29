Yapay zekâ teknolojilerindeki patlamayla birlikte kâr rekorları kıran Güney Koreli çip devi SK Hynix, çalışanlarına kişi başı ortalama 547 bin doları bulabilecek performans ikramiyesi ödemeyi gündemine aldı. Ancak yönetimin hazırladığı prim ve zam paketi, hisse senedi ağırlıklı ödeme planı nedeniyle sendika oylamasında kıl payı reddedildi.

Yapay zekâ teknolojilerinde kritik rol oynayan Yüksek Bant Genişlikli Bellek (HBM) çiplerine artan küresel talep, SK Hynix’in gelir ve kârlılığını önemli ölçüde artırdı. Şirket ile sendika arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ise yıllık faaliyet kârının yüzde 10’unun çalışanlara ikramiye olarak dağıtıldığı mevcut uygulamanın devam etmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

ÇALIŞAN BAŞINA DEV PRİM: 779 MİLYON WON

Şirketin 2026 yılı için öngörülen rekor kâr hedeflerine ulaşması halinde, yaklaşık 35 bin çalışana ödenecek ortalama prim tutarı dudak uçuklattı. Yapılan projeksiyonlara göre, personel başına düşen ikramiye miktarının 779 milyon wona (yaklaşık 547 bin dolar) ulaşması bekleniyor. Taslak anlaşmada prim devriminin yanı sıra temel maaşlarda yüzde 6,3’lük artış ve sosyal haklarda iyileştirmeler de yer aldı.

KADERİ 25 OY BELİRLEDİ: ÖDEME PLANINA SANDIK ENGELİ

Devasa rakamlara rağmen hazırlanan paket sandıktan geçemedi. Anlaşma taslağına göre ikramiye ödemesinin yüzde 40’ının nakit, yüzde 60’ının ise zamana yayılı şirket hissesi şeklinde yapılması planlanıyordu. Ödemenin büyük kısmının hisse senedine bağlanarak piyasa dalgalanmalarına açık hale getirilmesini riskli bulan çalışanlar reddet kararı verdi. Oylamaya katılan 15 bin 45 sendika üyesinin yüzde 50,08’i paket aleyhinde oy kullanırken, tarihi kararı yalnızca 25 oyluk fark belirledi.

Tarihi teklifin reddedilmesiyle birlikte 547 bin dolarlık ortalama ikramiye tutarı henüz kesinleşmiş bir ödeme olmaktan çıktı. Masaya yeniden oturacak olan yönetim ve sendikanın, önümüzdeki günlerde ödeme şartlarını revize ederek yeni bir taslak üzerinde anlaşması bekleniyor.