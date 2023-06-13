Anne Çocuk Oyun Atölyesi projesiyle kurs merkezlerini şenlendiren KO-MEK bu yaz tatilinde de çocuk oyun odalarını ve okuma sınıflarını şenlendirecekKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) gerçekleştireceği birbirinden önemli eğitim projeleriyle bu yaz dönemine de hızlı giriyor. Gençlere yönelik sosyal kültürel faaliyetler düzenleyen KO-MEK, çocuk oyun odalarını bu yaz döneminde de unutmadı.

Bir halk üniversitesi olan KO-MEK, Anne Çocuk Atölyesi projesiyle yetişkin kursiyerlere sanat ve meslek eğitimi vermenin yanı sıra çocuklarımızın aileleriyle beraber eğlenerek öğrenmelerini ve pratik bilgileri kazandırmalarını hedefliyor.

ANNE VE ÇOCUKLAR EL ELE KO-MEK’E

Bir halk üniversitesi olan KO-MEK, yetişkin kursiyerlere sanat ve meslek eğitimi vermenin yanı sıra çocuklarımıza aileleri ile beraber eğlenerek öğrenme fırsatı sunarak pratik bilgileri kazandırmayı hedefliyor. Çocukların bilişsel, duyusal ve psiko-motor yönden gelişimlerini dikkate alan, öğrenci merkezli yöntem ve teknikleri kullanmayı öngören, araştıran, sorgulayan, yorumlayan, işbirliği yapan, bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran ölçme ve değerlendirmeye yer veren esnek çerçeve öğretim programı anlayışıyla eğitimler verilecek.

Programda 37-72 ay grubu eğitim ilkelerine uygun olarak hazırlanan etkinlikler yerine getirilecek. Anne ve çocuklar çocuk oyun odası atölyelerinde doyasıya vakit geçirirken gün boyunca hem eğlenecekler hem de günlük hayatta öğrenmenin tadını çıkaracak. KO-MEK yaz tatili boyunca 7-18 yaş arası çocuklara ve gençlere Kuran-ı Kerim okuma eğitimi de verecek.

YAZ ATÖLYESİ PROJESİNİN İÇERİĞİ

Anne çocuk yaz atölyesinin amacı 37-72 ay yaş arasındaki çocuklara aileleri ile birlikte eğlenceli etkinliklerle görsel ve el becerileri kazandırarak gelişimlerini sağlamaktır. Eğitimler 03 Temmuz – 28 Temmuz 2023 yılı Pazartesi-Salı / Perşembe-Cuma günleri saat 10:00-15:00 Saatleri arası verilecektir.

Eğitimlerde 1. Grup 10:00 - 12:00 saatleri arası yapılacaktır. 2. Grup ise 13:00 - 15:00 saatleri arası yapılacaktır. Tüm etkinliklerde Türk kültürünü öğrenmek ve yaşatmak temel amaç olacaktır.