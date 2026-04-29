Havaların ısınması ile birlikte açılan düğün sezonu beraberinde tartışmaları da alevlendirdi. İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı Recep Bayrak, ilçede ki düğün salonlarının çoğunun yeterli şartlara uygun olmadığını söyleyerek yaşanan sıkıntıların gün geçtikçe arttığını dile getirdi.



Başkan Recep Bayrak yaptığı yazılı açıklamada, “Maalesef İnegöl’ümüzde düğün salonlarımızın çoğunda otopark sorunları var. Bunun yanı sıra şehir trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerde de düğün salonları açılması zaten var olan sorunların büyümesine neden oluyor. Biz İYİ Parti olarak düğün salonlarına belirli kural ve kriterler getirilerek ruhsat verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Nüfusumuz artmaya devam ediyor. Buna paralel olarak ta ihtiyaca göre salonlarımızda artıyor. Ancak şehir planlaması yapılırken, gelişi güzel işyeri açılmasına müsaade edilmesi çok yanlış. Artık bu yanlışa son verilmeli, her talep edene ruhsat verilmemeli” diye konuştu.

Başkan Recep Bayrak, salon izinlerinin belirli bölgelere kümelenmesi yerine, şehrin geneline yayılmasının daha doğru olacağını da söyleyerek, “Düğün salonlarımız hep aynı bölge üzerinde açılıyor. Özellikle Alanyurt yolu üzeri ve Özdilek-OSB kavşağı arasında bölgelerde yan yana çok sayıda düğün salonları var. Bu bölgelerde ki otopark alanları zaten sınırlı. Niye hep aynı bölgelerde salonların açılmasına izin veriyoruz. Salonların ihtiyaca göre bölge bölge planlanması lazım. Bu konuda yatırımcıların teşvik edilmesi lazım. İnegöl Belediyesi’nin böylesine hassas olan bu konuya özen göstermesini ve bundan sonraki adımları buna göre atmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.