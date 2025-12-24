Konferans sonunda yapılan değerlendirmeler sonucunda beş öğrenci çeşitli kategorilerde ödüle layık görüldü. Melih Emre Y. İzlanda delegesi olarak sergilediği etkili hitabet, güçlü savunma becerisi ve diplomatik yaklaşımıyla “Best Delegate Award” almaya hak kazandı. Zehra Nur D. Yeni Zelanda delegesi olarak konferans sürecindeki aktif katılımı ve çözüm odaklı tutumuyla “Outstanding Award” ile ödüllendirildi. Akademik yazım ve araştırma alanındaki başarısıyla dikkat çeken Berin Su Y. Güney Kore delegesi olarak hazırladığı nitelikli çalışması sayesinde “Best Position Paper Award” kazandı. Nazenin Y. (Çin delegesi) ve Uras A. (Pakistan delegesi) ise konferans boyunca gösterdikleri başarılı performans nedeniyle “Honorable Mention Award” ile onurlandırıldı.

Altın Nesil Okulları yönetimi başarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Öğrencilerimizin İstanbul’da düzenlenen, Türkiye genelinden çok sayıda okulun katıldığı bu prestijli konferansta elde ettiği başarı bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. JMUN süreci; öğrencilerimizin yalnızca akademik değil, aynı zamanda özgüven, sorumluluk bilinci ve küresel farkındalık gibi önemli kazanımlar elde etmelerine katkı sağlamaktadır. Emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz.”