Türk dünyasında iz bırakan isimlere ışık tutan Osmangazi Belediyesi, eserleriyle tüm dünyayı etkileyen Kırgız edebiyatçı, gazeteci ve diplomat Cengiz Aytmatov'a ithafen hayata geçirdiği 'Cengiz Aytmatov Günleri' kapsamında usta edebiyatçının 'Elveda Gülsarı' adlı kitabının kolektif okumasını düzenledi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği'nin katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte Aytmatov'un, 'Elveda Gülsarı' adlı kitabı üzerine çözüm yapılırken, Kırgız edebiyatçının hayata dair kattığı anlam ve eserlerindeki bütünlük istişare edildi.

Cengiz Aytmatov'un Türk dünyası için edebiyatta önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Ayşe Energin, 'Sanatlararası Sergisi'nde Cengiz Aytmatov dedik, bozkırdan dünyaya uzanan el, bozkırın sesi, bozkırın bilgesi dedik. Tam da buradan hareketle sergimizin kapanışını bir kolektif okumayla gerçekleştirdik. Burada kitapsever dostlarımızla birlikte Aytmatov'un 'Elveda Gülsarı' adlı kitabını inceledik.' diye konuştu.

Amaç farkındalık

Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Elif Kamacı Efe ise, kolektif okuma ile birlikte amaçlarının farkındalık olduğunu belirterek, 'Atölyemizdeki kitapları Osmangazi Belediyesi'nin 'Yılın Son Nağmeleri' konserinde bir liseye bağışlayacağız, bunun için ayrıca mutluluk duyuyoruz.' ifadelerini kullandı.

Ayşe Energin ve Elif Kamacı Efe, 'Cengiz Aytmatov Günleri' kapsamında gerçekleşen etkinlikler ve destekleri sebebiyle Osmangazi Belediyesi'ne, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a ve Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir'e teşekkürlerini iletti.