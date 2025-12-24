AHİD Çocuk Mektebi tarafından yapılan açıklamada, “Yerli Malı haftası münasebetiyle hazırladığımız bu etkinlikte; tasarruf ve tutum bilincimizi öğrencilerimize aşılayarak kaynaklarımızı daha verimli kullanmayı, yerli ürünlerin tanıtımını yaparak çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli ürünleri tanımasını ve milli ekonomi bilincini geliştirerek yerli üretimi arttırmayı hedefledik. Ayrıca Yerli Malı Pazarından elde ettiğimiz tüm geliri İHH vasıtasıyla Gazze'ye göndererek birlik ve dayanışmanın en güzel örneğini yaşamış bulunmanın mutluluğu içerisindeyiz. Maddi manevi destek veren herkese teşekkür ederiz” denildi.

