Kış mevsimiyle berber İnegöl Belediyesi de kar yağışına karı hazırlıklarını tamamlayarak karla mücadele çalışmaları için bekleyişe geçti. Henüz şehirde kar yağışı olmasa da tüm hazırlıklarını tamamlayan İnegöl Belediyesi’nde, 3 müdürlük karla mücadele çalışmalarında aktif rol oynayacak. Toplamda ise 126 personel ile 30 iş makinesi ve araç bu çalışmalarda kullanılacak.

Bereketli bir kış mevsimi diliyoruz

Belediye Başkanı Alper Taban, karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Taban, "Bu yıl her zamankinden daha büyük bir heyecanla kar yağışını bekliyoruz. Ülkemizde ne yazık ki her geçen yıl kuraklık derinleşiyor. Bursa’da yazın son döneminde su kesintilerinin yaşandığı günler oldu. Önümüzdeki yıllarda benzer sorunların yaşanmaması adına kış mevsiminin bereketli geçmesi, kar yağışının bol olması en büyük temennimiz" dedi.

126 personel sahada olacak

Bereketli bir kış dönemi geçirirken hayatın normal akışının da devam etmesi, özellikle ulaşımda aksamalar olmaması adına birtakım tedbirler almak gerektiğine dikkat çeken Başkan Taban, "Bereketli ve aynı zamanda huzurlu bir kış dönemi geçirmeyi arzu ediyoruz. Bu kapsamda karla mücadele için de hazırlıklarımızı tamamladık. Fen İşleri Müdürlüğümüzün öncülüğünde Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün de destekleriyle bu çalışmaları koordine edeceğiz. Fen İşleri Müdürlüğümüz; 111 kişilik bir kadro ile merkez ve kırsal mahalle yollarının devamlı trafiğe açık kalacak şekilde temizlenmesi çalışmalarını sürdürecek. Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüklerimiz de 15 personel takviyesi ile özellikle şehir merkezinde tuzlama ve kaldırımların temizlenmesi gibi çalışmaları yapacaklar. Toplamda 126 personelimiz sahada olacak" dedi.

30 araç ve ekipman hazır

Karla mücadele çalışmaları için araç ve ekipmanların da hazır hale getirildiğini ifade eden Başkan Taban, "Karla mücadele çalışmaları için; 4 adet otomatik tuzlama ve küreme kamyonu, 3 adet küreme kamyonu, 1 adet otomatik tuzlama kamyonet, 1 adet otomatik tuzlama transiti, 2 adet manuel tuzlama transit, 2 adet greyder, 2 adet yükleyici, 11 adet kepçe ve 4 adet manuel tuzlama aracı ile sahada olacağız. Toplamda 30 aracımız kış mevsimi boyunca karla mücadele çalışmaları için hazır durumda olacak" diye konuştu.

12 ayrı bölge oluşturuldu

Karla mücadele çalışmaları öncesi Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yapılan iş birliği ve tamamlanan hazırlıklardan bahseden Alper Taban, "Karla mücadele çalışmaları 12 ayrı bölge şeklinde planlandı. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kırsal mahalleleri bölgelere ayırdık. 6 bölgeden İnegöl Belediyesi, 6 bölgeden de Bursa Büyükşehir Belediyesi sorumlu olacak" açıklamalarında bulundu.

1650 ton malzeme hazırlığı yapılıyor

Öte yandan, Fen İşleri Müdürlüğü’nün yollarda tuzlama ve kumlama çalışmaları için de 1300 ton kaba kum ile 350 ton saf tuz hazırlığı yaptığı kaydedildi.