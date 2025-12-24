Grubun lideri Filiz Akın Karabulut ve yönetimi CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Parti binasında gerçekleşen ziyaretin ardından bir açıklama yapan Hayvan Hakları İnisiyatifi Grubu lideri Filiz Akın Karabulut, “İnegöl’de hayvanların yaşam haklarının korunması, toplumsal duyarlılığın artırılması ve kamu kurumlarının üstlenmesi gereken yasal sorumlulukların gereğinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla bir araya gelmiş gönüllü ve bağımsız bir sivil inisiyatifiz. Kentimizi, insanlarımızı ve tüm canlıları önemseyen; çözüm odaklı bir yaklaşımla hareket eden bir topluluğuz. Başta İnegöl Belediyesi olmak üzere, Bursa genelinde ilgili tüm kamu kurumlarının sahipsiz hayvanlara yönelik yasal yükümlülüklerini eksiksiz ve etik çerçevede yerine getirmelerini sağlamak temel hedefimizdir” dedi.

Karabulut, “Siyasi partilerin il ve ilçe teşkilatları, muhtarlıklar, meslek odaları, kadın ve gençlik platformlarıyla lobi ve savunuculuk çalışmaları yürütecek; kamu vicdanını harekete geçiren yapıcı çözüm önerileri sunacağız. Toplumun tüm dinamikleriyle ortaklaşa hareket eden bir model oluşturarak Bursa’da örnek bir hayvan hakları yaklaşımı inşa edeceğiz. İnegöl Hayvan Hakları İnisiyatifi olarak; tüm canlıların yaşam hakkını savunan, bilimsel gerçeklerden ve vicdani ilkelerden ödün vermeyen, yasalara uygun, çözüm odaklı ve dayanışmacı bir çizgide mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.