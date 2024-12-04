Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği himayesinde, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonunda düzenlenen Akıllı KOBİ Ankara Dijital Dönüşüm Konferansı'nda KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğuna dair önemli konular gündeme geldi.ANKARA (İGFA) - Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm Konferansı'nın 2024 yılındaki son etkinliği, Ankara'da gerçekleşti.

Turkcell Dijital İş Servisleri ve Mastercard ana; PayTR'nin platin; Logo Yazılım ve Eclit'in altın sponsorluğunda; EBRD ve JP Morgan'ın destekleriyle gerçekleştirilen konferansta, iş dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı panellerde Akıllı KOBİ ile KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğu, KOBİ'ler ve sürdürülebilir gelecek, e-ticarette başarının sırrı, dijital dönüşüm finansman destekleri, iş süreçlerinde dijitalleşme trendleri ve yapay zeka konuları tartışıldı.

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak, Türk iş dünyasının dijitalleşme sürecine öncülük etmeye kararlıyız. Akıllı KOBİ Platformu ile KOBİ'lerimizi dijital dönüşüm yolculuğunda desteklediklerini ve 800'den fazla teknoloji tedarikçisiyle 2 binden fazla dijital çözümü işletmeleri erişe sunduklarını belirtti.

Dijitalleşme sayesinde KOBİ'lerimiz uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanırken, üretimde verimlilik artışı ve maliyet düşüşüyle büyüme imkânı elde edildiğne dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik potansiyeline inanıyor, bu potansiyeli küresel rekabette bir avantaja dönüştürmek için çalışıyoruz. Yapay zekâ, nesnelerin interneti ve veri analitiği gibi alanlarda yaptığımız yatırımlarla geleceği şekillendiriyoruz. Bu çalışmalar, sadece bugünü değil, yarını da inşa ediyor. TOBB, Oda ve Borsalarımız, TOBB ETÜ ve TEPAV olarak, iş dünyamızı dijital çağa en iyi şekilde hazırlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Etkinliğin diğer konuşmacısı Akıllı KOBİ İcra Kurulu Üyesi Başar Ceylan da, “Bu yıl KOBİ'lerimizle altıncı kez Akıllı KOBİ Dijital Dönüşüm Konferanslarında buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. Dijital dönüşümün öncüsü markalarla, Türkiye'deki KOBİ'lerimizin dijital dönüşümlerini hızlandırmak amacıyla 2023 yılında çıktığımız bu yolda, oldukça değerli geri dönüşler alıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 200 bin KOBİ'ye ulaşarak, onlara dijitalleşme adına değerli bilgiler sunduk. 2024 yılını altı farklı şehirde düzenlediğimiz konferanslarla tamamladık. Bundan sonraki süreçte de KOBİ'lere rehberlik etmek misyonuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.