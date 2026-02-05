Koç Holding bünyesindeki Kolay Gelsin Kargo’da görev yapan arabalı kuryeler, düşük ücret uygulamaları, yan hak kayıpları ve sözleşme iptallerine tepki olarak başlattıkları kontak kapatma eylemini ikinci günde de devam ettiriyor. Dün 11 şehirde iş bırakan çalışanlar, bugün ise işten çıkarma tehditleri ve gerçekleştirilen fesihlerle karşı karşıya kaldı.

Amazon başta olmak üzere çeşitli e-ticaret firmalarının kargo dağıtımını yapan Kolay Gelsin’de, patron paket başına yaklaşık yüzde 24’lük bir artış yapıldığını iddia ederken, kuryeler bu artışın sabit gelirlerin düşürülmesi, yan hakların tamamen kaldırılması ve ceza kesintileriyle geri alındığını söylüyor. İşçilere göre yaşananlar bir “zam” değil, açık bir ücret düşürme ve hak gasbı.

‘Zam değil, sefalet dayatması’

Esnaf kurye modeliyle çalıştırılan arabalı kuryeler, gelirlerinin büyük bölümünü paket başı ödemelerden elde ediyor. Ancak kuryelerin aktardığına göre yeni ücretlendirme sistemiyle birlikte kıdem, kalite primi ve yakıt desteği gibi kalemler tamamen ortadan kaldırıldı. Bunun yanı sıra ayrıştırma gibi ek işler ücretsiz hale getirilirken, çeşitli gerekçelerle ceza kesintileri uygulanıyor.

Kuryelerin talepleri ise ortak ve net:

Paket başına 35 TL + KDV

Gasp edilen kıdem, kalite primi ve yakıt desteğinin geri verilmesi, en az yüzde 27 iyileştirme

Ayrıştırma işinin ücretlendirilmesi

Yıllık izin ücretinin 1000 TL olması

Ücret artışlarının 1 Ocak’tan itibaren geçerli sayılması

İşten atılan kuryelerin işe geri alınması

Bir kurye, “Paket başına yüzde 24 zam yaptıklarını söylüyorlar ama sabit kazancımızı düşürüyorlar, yan hakları tamamen kaldırıyorlar. Üstüne bir de ceza kesintileri geliyor. Bu zam değil aksine ücretleri düşürmektir.” sözleriyle durumu özetledi.

İş bırakmaya karşılık sözleşme fesihleri

Kuryelerin iş bırakma eylemi sonrasında Koç Holding bünyesindeki Kolay Gelsin yönetiminin baskıyı artırdığı öne sürülüyor. Esnaf kurye sistemi kapsamında çalışanlar teknik olarak işten çıkarılmasa da, sözleşmelerinin tek taraflı iptal edilmesi kuryeler tarafından fiili bir işten atma olarak görülüyor.

Edinilen bilgilere göre Balıkesir başta olmak üzere bazı küçük illerde neredeyse tüm kuryelerin sözleşmeleri sonlandırıldı. Bursa, Ankara ve İzmir’de de çok sayıda çalışanın sözleşmesinin feshedildiği, toplamda ise yaklaşık 100 kuryenin bu durumdan etkilendiği belirtiliyor.

Bir kurye yaşanan süreci, “Eylemin ardından tehditler başladı. Sonra mesajlarla sözleşmelerimizin feshedildiği bildirildi. Küçük şehirlerde neredeyse kimseyi bırakmadılar. Buna rağmen geri adım atmadık” sözleriyle anlattı.

Koç’un kargo şirketinde direniş büyüyor

Kolay Gelsin Kargo, Koç Holding bağlantılı bir şirket olarak faaliyet yürütüyor. Sendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (Koç Holding ve Aygaz ortaklığında kurulan şirket) ile Kolay Gelsin markasını bünyesinde bulunduran Ekol Ekspres Kargo A.Ş. arasında eşit ortaklık temelinde kurulan yapı, faaliyetlerini “Kolay Gelsin” markası altında sürdürüyor.

Kuryeler, Türkiye’nin en büyük sermaye gruplarından biri olan Koç Holding’e bağlı bir şirkette, sefalet ücretleri ve güvencesizlik dayatmasının kabul edilemez olduğunu vurguluyor. Amazon gibi küresel bir devin kargolarını taşıdıklarını hatırlatan bir kurye, “Koç’un kargo şirketinde çalışıyoruz ama bize reva görülen açlık yokluk ücretleri.” dedi.