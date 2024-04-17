İnegöl’de 3 olmak üzere, Yenişehir ve Domaniç ilçelerinde toplam 5 şubesi bulunan Kocaağa Sigorta, kuruluşunun 18. yıl dönümüne özel lokma dağıtımı gerçekleştirdi.

Kurulduğu 2006 yılından bu güne kadar sektörün öncü kuruluşu haline gelen Kocaağa Sigorta, 24 uzman personeli ile hizmet verirken bünyesinde ülkenin önde gelen 27 sigorta acentesini bulunduruyor.



Kuruluşunun 18. Yılına özel merkez şube önünde gerçekleştirilen ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlik sonrası açıklama yapan Kocaağa Sigorta Firma Sahibi Rıdvan Kocaağa, şunları söyledi:

“Kocaağa Sigorta olarak tam 18 yıldır müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermek amacıyla hep birlikte çalışıyoruz. Bugüne geldiğimizde de yine 18. Yaşımızı sizlerle birlikte kutlamaktan mutluluk duyduk. Bu güzel günde bizi yalnız bırakmayan tüm eş dost akraba ve hemşerilerimize bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz. Hep beraber nice 18’lere.