Kocaeli Büyükşehir, yapımına devam ettiği su sporları merkezlerinde kullanılmak üzere malzeme alım ihalesi gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - “Sporun Başkenti Kocaeli” vizyonu doğrultusunda sporun her branşına büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, su sporları malzemesi alım ihalesi gerçekleştirdi. 4 ayrı kısımda gerçekleştirilen ihaleye 2 firma teklif verdi.

Bu kapsamda 1. Kısım Kürek Tekneleri, 2. Kısım Yelken Tekneleri, 3. Kısım Kano Tekneleri ve 4. Kısım Su Sporları Ekipmanları için teklifler alındı. İhaleye katılan firmalar ve teklifler ise şöyle;

1. Kısım Kürek Tekneleri

Gold Kompozit Tekne İmalat Turizm Sanayi ve Ticaret LMT 18.200.000 TL

2. Kısım Yelken Tekneleri

Performans Yelkencilik Deniz Araçları Anonim Şirketi 7.080.000 TL

Gold Kompozit Tekne İmalat Turizm Sanayi ve Ticaret LMT 7.880.000 TL

3. Kısım Kano Tekneleri

Gold Kompozit Tekne İmalat Turizm Sanayi ve Ticaret LMT 4.295.000 TL

4. Kısım Su Sporları Ekipmanları

Performans Yelkencilik Deniz Araçları Anonim Şirketi 1.170.000 TL

Gold Kompozit Tekne İmalat Turizm Sanayi ve Ticaret LMT 2.096.000 TL