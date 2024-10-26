Kaza saat 07.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Sürücü Osman Ç.(40) yönetimindeki 16 ALR 076 plakalı otomobil, karayolundan karşıya geçmeye çalışan Aziz Bağlayan(60)'a çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle yere düşen Aziz Bağlayan hayatını kaybetti. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yayanın ölümü tespit ettiler.

Kazayı duyup olay yerine gelen ölenin ailesi gözyaşı döktü.

Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

ZİNCİRLEME KAZA OLDU

Kazayı izleyen bir sürücünün aniden durması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Biri otobüs, biri minibüs olmak üzere 6 araç çarpıştı. Bu kazada yaralanan olmadı.

Ölünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.