Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. Yıldönümü kapsamında son derece anlamlı bir konsere ev sahipliği yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı konserinde Arpanatolia, Anadolu ezgilerini Hitit Uygarlığı çalgılarıyla seslendirdi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Arp Sanatçısı Çağatay Akyol, TRT Ankara Radyosu sipsi, duduk ve ney sanatçısı Ferhat Erdem ve TRT perküsyon sanatçısı Cemal Özkızıltaş’tan oluşan Arpanatolia Grubu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Kocaelililerle buluştu. G-20 Zirvesi başta olmak üzere Türkiye’yi uluslararası birçok platformda temsil eden grup, Anadolu’nun kahramanlık dolu Türkülerini seslendirdi.

ÂŞIK VEYSEL’DEN YUNUS EMRE’YE

Konserde; Âşık Veysel'den Yunus Emre'ye uzanan zengin bir repertuar sunulurken, binlerce yıllık kadim toprakların kahramanlık destanları ve Cumhuriyet sevdası, sanatın eşsiz birleştiriciliğinde anlatıldı. Hitit Uygarlığının çalgıları arasında yer alan arp, ney ve duduktan yansıyan ezgiler Cumhuriyet ile taçlanan toprakların her daim Anadolu yurdu olacağını kanıtladı. Grup üyelerinin konserde Hitit Uygarlığı dönemine ait kıyafetleri tercih etmesi ise seyirciden büyük ilgi gördü. Konserde, “Çiğdem, Gesi Bağları, Hatay, Sipsi, Yemen, Ah bir Ataş Ver, Yunus, Karakoyun, Beyaz Giyme, Gazi Antep, Karahisar ve Karadeniz” türküleri seslendirildi.

Vatandaşlar konsere olan beğenilerini dakikalarca süren alkışlarıyla sergiledi. Grup üyeleri de kendilerini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi son derece anlamlı bir günde Kocaeli seyircisi ile buluşturduğu için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.