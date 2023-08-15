Ankara Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle yapılan fotoğraf çekimleri ile ilgili yönetmen ve kadın model gözaltına alınmıştı.

Çekimler Sosyal Medyada Tepki Yarattı

Sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepkilere neden olan Kocatepe Camii'nde gerçekleştirilen çekim ve yapılan paylaşımlarla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde, çekimleri gerçekleştirenlerin yönetmen Bilal K. ile kadın model Ezgi. C olduğu belirlendi.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, 'Dini değerleri alenen aşağılama' suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise birçok dijital materyale el konuldu.

Akıbetleri Belli Oldu

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler yargılanmak üzere Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. İşlemlerinin ardından Ezgi C. ve Bilal K. adli kontrolle serbest bırakıldı.