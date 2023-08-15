Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, 14. olağan kongre çağrısı yaptı.

Başkan Bayram “2 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 14.00'da, Sani Konukoğlu Konferans Salonunda Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Teşkilatımızın 14. Olağan Kongresi yapılacaktır. Birlik ve beraberliğimizi perçinleyeceğimiz kongremizde teşkilatımıza hizmet etme cesaretimizi yineleyeceğiz. Kıymetli dava arkadaşlarımızla hedeflerimize ulaşmak adına yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Teşkilatının 14. Olağan Kongresinde aday olacağımı kamuoyu ile paylaşıyorum. Türk siyasetinin yüz akı olan Milliyetçi Hareket Partisinin kıymetli mensuplarını ve hemşehrilerimizi kongremize davet ediyorum” şeklinde ifade etti.