Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden Derince Sağlıklı Yaşam Parkı, vatandaşların daha sağlıklı, aktif ve huzurlu bir yaşam sürmesine olanak sağlıyor. Çevreci yaklaşımı ve kapsamlı donatılarıyla dikkat çeken park, 7’den 70’e herkesin uğrak noktası oluyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 45.000 metrekarelik alanda inşa ettiği Derince Sağlıklı Yaşam Parkı, vatandaşların rahat bir nefes alabildiği mekân olma özelliğini taşıyor.

Gün boyunca insanların uğrak yeri olan park, yürüyüş yollarından spor alanlarına kadar büyük beğeni topluyor. Tüm bu donatılar sayesinde park, hem fiziksel aktiviteye hem de ailece vakit geçirmeye uygun bir yaşam alanı sunuyor. Ayrıca vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla projeye 400 araçlık geniş bir otopark da dâhil edildi.

MODERN VE DOĞAYLA UYUMLU BİR ALAN

Geniş bir alana kurulan park, doğayla iç içe yapısıyla dikkat çekiyor. Park içerisinde yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları, kuş evleri, kayak pisti, çocuk oyun grupları ve çeşitli dinlenme alanları bulunuyor. Derince Sağlıklı Yaşam Parkı, özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor. Spor aletlerinde egzersiz yapan vatandaşlar, yürüyüş parkurlarında sağlıklı adımlar atanlar ve çocuklarıyla birlikte piknik yapan aileler, parkı bölgenin sosyal yaşam merkezi haline getiriyor. Çocuklar güvenli oyun alanlarında eğlenirken, yetişkinler de yeşil alanlarda günün stresini atıyor.

Parkın ilçeye kazandırılmasından büyük memnuniyet duyan Derinceliler, sabahın erken saatlerinden itibaren parka gelerek doğayla baş başa zaman geçiriyor.

Aileler, özel günlerini de burada kutlamayı tercih ediyor. Kamelyaları süsleyerek doğum günü etkinlikleri düzenleyen vatandaşlar, parkın sunduğu imkânlardan faydalanıyor. Derince Sağlıklı Yaşam Parkı sadece bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda aktif yaşam ve sosyal etkileşimin merkezi haline gelmiş durumda.