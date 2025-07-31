Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) Başkanı Cemal Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan İHA Muhabiri Fehime Kartal’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, saldırıyı kınayan cemiyet yönetimi, Kartal’a hukuki süreçte tam destek verileceğini bildirdi. KOGACE Başkanı Cemal Kaplan, son dönemde gazetecilere yönelik şiddet olaylarının endişe verici boyutlara ulaştığını belirtti. Saldırının sadece bir kişiye değil, halkın haber alma özgürlüğüne yönelik olduğunu vurgulayan Kaplan, "Fehime Kartal’a yapılan bu çirkin saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Bu saldırı sadece bir gazeteciye değil, özgür basına ve halkın doğru bilgiye ulaşma hakkına yapılmıştır. Meslektaşımızın yanındayız. Bu olayın takipçisi olacağız. Yapılan bu saldırının sorumluları en kısa sürede adalet önünde hesap vermelidir" dedi.

Cemiyet yöneticileri de Kartal’a "Yalnız değilsiniz" mesajını vererek, Kocaeli’de görev yapan tüm gazetecilerin güvenliği için çalışacaklarını vurguladı.

Cemiyet avukatlarının hukuki sürece dahil olacağı ve gerekirse davaya müdahil sıfatıyla katılınacağının belirtildiği ziyarette, emniyet ve yargı makamlarından sürecin titizlikle yürütülmesi talep edildi.