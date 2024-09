Kocaeli Büyükşehir ekipleri, İnönü Caddesi’ni ziyaret ederek cadde üzerinde yapılacak çalışmalar ve 41Ç hattı hakkında bilgi verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ahilik Haftası kapsamında esnaf programlarına devam ediyor. Büyükşehir ekipleri bu kapsamda, İnönü Caddesi esnafını ziyaret ederek esnafın Ahilik Haftasını kutladı. İnönü Caddesi’nde gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi veren ekipler, yakın zamanda hayata geçirilen 41Ç hattıyla ilgili broşürler dağıtırken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da selamlarını iletti.

41Ç İLE RAHAT ULAŞIM

İnönü Caddesi esnafı ile bir araya geldiği toplantıda 41Ç’yi faaliyete alacaklarını söyleyen Başkan Büyükakın, “Park et, devam et” sistemi vatandaşların İzmit çarşıya yürümeden ulaşabileceklerini açıklamıştı. İndi bindi kuralı olmayan 41Ç her durakta yolcu alıp indiriyor. Her 15 dakikada bir işleyen 41Ç günde 50 sefer yapıyor. 41Ç’nin ulaşım bedeli ise yalnızca 1 TL.

İNÖNÜ CADDESİ IŞIL IŞIL OLACAK

Başkan Büyükakın, daha önce cadde esnafıyla bir araya geldiği toplantıda İnönü Caddesi üzerinde vatandaşların dinlenerek de zaman geçireceği düzenlemeler yapılacağını duyurmuştu. Esnafın da talepleri dikkate alınarak; Cumhuriyet Parkı’nın karşısındaki kaldırım başta olmak üzere, cadde üzerindeki geniş kaldırımlarda oturma bölümleri oluşturulacak. Akça Cami çevresine yaşlılar için dinlenme bankları konulacak. Toplantıda esnaflardan gelen istek üzerine yol üstü parklanma bölümlerinin kalması kararlaştırılmıştı. Esnaf ilk yarım saati ücretsiz ve daha sonraki saatler için yüksek park ücreti uygulanması istemişti.

Öte yandan İnönü Caddesi’ndeki binaların dış cepheleri estetik şekilde boyanacak. Cadde üzerindeki bütün dükkânların saçak ve tabelaları düzenlenecek, şık bir görünüme kavuşacak. Esnafa ayrıca tanıtım desteği de verilecek.