Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi; 19 istasyonda toplam 87 modern ve güçlü araç, 568 deneyimli personelle en zor anlarında Kocaeli halkının yanında.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 309. yıldönümünü törenle kutladı.

İtfaiye Daire Başkanlığı’nda düzenlenen programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü ve Veysal Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Haydar Bulut, itfaiye erleri ve gönüllü itfaiyeciler katıldı. Büyükşehir İtfaiyesi’nin 30 yeni aracının da hizmete alındığı programda konuşan Başkan Büyükakın, “Güçlü ve modern araç gerecin yanı sıra yeri geldiğinde kendi canını hiçe sayan kahramanlardan oluşan Kocaeli İtfaiyemiz, Türkiye’nin en önde gelen teşkilatları arasında yer alıyor” dedi.

“HER ŞEY SİZİN SAHADA GÜÇLÜ OLMANIZ İÇİN”

Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, Türkiye’de ilk itfaiye teşkilatının kuruluşunun 309. yılı nedeniyle yapılan kutlamada; modern ve güçlü araç filosu ve deneyimli personeliyle adeta gövde gösterisi yaptı. Büyükşehir İtfaiyesi Daire Başkanlığı’nın yeni merkezinde düzenlenen törende alınan 30 yeni araç daha sergilendi. Törende Büyükşehir İtfaiyesiyle gurur duyduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, “Zor şartlarda sayısız olaya müdahale yapıyorsunuz. Bu noktada iki önemli unsur var; çalışan sayısının yeterli olması ve eksiksiz ekipmana sahip olmanız. Elimizden gelen tüm imkanları seferber etmeye hazırız, her şey sizin daha güçlü olmanız için’’ dedi.

87 ARAÇ VE 568 PERSONEL

Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi personelinin kazalardan yangına, doğal afetlerden sahildeki cankurtaranlık hizmetlerine kadar çok geniş bir alanda vatandaşın yanında olduğunu ve sayısız canı yeniden hayata döndürdüğünü hatırlatan Başkan Büyükakın, ‘’Bugün 30 yeni aracımız daha hizmete giriyor, 13 tane de yılsonuna kadar yeni araç ilave edeceğiz. Bu sizin sahada güçlü bir şekilde müdahalede bulunmanız için gerekli. İtfaiye teşkilatımızda personel sayısını da artırarak 568’e yükselttik” diye konuştu.