Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi’nde kullanım ömrünü dolduran eski altyapı hatları yenileniyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında; içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ile beraber toplamda 6 bin 530 metre uzunluğunda yeni altyapı hattı imalatı yapılıyor.

Her geçen gün nüfusu artan Kartepe ilçesi, turizm merkezi olması ve büyük sanayi kuruluşlarını bünyesinde barındırması dolayısıyla cazibe merkezi konumunda bulunuyor. Artan nüfusuyla yetersiz gelen ve kullanım ömrünü doldurmuş altyapı hatları, kaliteli ve modern altyapı hatlarıyla yenileniyor. Bu kapsamda Kartepe ilçesinde merkez mahalle konumunda bulunan İstasyon Mahallesi’nde toplamda 6 bin 530 metre uzunluğunda altyapı hattı çalışması gerçekleştiriliyor.

YENİ İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU HATTI

İSU Genel Müdürlüğü, Kartepe’nin merkezi olan İstasyon Mahallesi’nde iş yeri ve trafiğin yoğun olduğu noktalarda altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Bölgede çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanması için gece ve gündüz olmak üzere 2 vardiya halinde gerçekleşen çalışmalar, aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda 5 bin metre uzunluğunda düktil font borular kullanılarak yapılacak yeni içme suyu hatlarının 500 metrelik kısmı tamamlandı. 1.400 metre uzunluğunda yapılacak kanalizasyon hatlarının da 1.000 metrelik imalat çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca 130 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatının da sonuna gelindi.

Kartepe İstasyon Mahallesi’nde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla aboneler daha kaliteli ve sağlıklı altyapıya kavuşmuş olacak.