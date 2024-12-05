Kocaeli’de düzenlenen Kent Ekonomileri Zirvesi başladı. Zirveye önemli isimler de katıldı.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen zirveye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Valisi İlhami Ataş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kocaeli’nin sanayi anlamında zengin bir şehir olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kocaeli, tek başına imalat sanayisinin yüzde 13’ünü üretiyor, 35 milyar dolar civarında ihracat yapıyor. Katma değeri daha yüksek olan üretimler yaparak devam etmek zorundasınız. Türkiye’ye öğrenilmiş çaresizliği yıllarca dayattılar. ’Siz yapamazsınız’ dediler. ’Bunu siz yapamazsınız’ dedikçe aslında bizi geriletiyorlar. Teknolojinin her geçen gün gelişmesi gerekiyor. Bunun da birinci lokomotifi savunma sanayii. Savunma sanayinde yaptığımız işler, o İHA’lar, SİHA’lar bizim için başka ufukların da açılmasına vesile oluyor. ’Ben otomobil üreteceğim’ dendiğinde şehrinizde, ülkenizde başka şeylere vesile oluyorsunuz. Birincisi teknolojiyi üretmek. İkincisi liderlik. Biz ne zaman bir ara geldiysek, ne zaman birbirimizle uğraşmayı bıraktıysak, o zaman bu ülke almış başını gitmiş. Ve ben son olarak şunu da bitireyim, çok uzatmayayım. Anadolu’da yükseldiğimiz zamanların tarihine bir daha göz atın. Birlik ve beraberliğin, böyle kenetlendiği zamanları peşinden almış gitmişiz. Birbirimizle uğraşmayı, küçük işlerle uğraşmayı bıraktığımızda almış yürümüşüz. Onun için yeni yüzyıl Türkiye için yeni bir mutabakat yüzyılıdır. Yeni ufukların yüz yılıdır. İnanan insanların, kendine güvenen insanların, cesur insanların yüzyılıdır. Bunu geçmişte başardık Allah’ın izniyle yine başaracağız. Unutmayın Türkiye için mevsim, bahar mevsimidir. Türkiye’ye inanın. Türkiye’nin başaracağına inanın. Kardeş kavgasına da son verdiğimizde yeniden güçlü bir mutabakatla birlikte bu ülkenin, bu coğrafyada, ardından da dünyada çok büyük işler yapacağına inanın" şeklinde konuştu.

"Birçok şeyin teknolojik altyapısı Kocaeli’de geliştirilmekte ve üretime sunulmakta"

Kocaeli’nin öneminden bahseden Vali İlhami Aktaş ise, "Kocaeli; stratejik önemiyle, yaptığı ihracatla ülkeye kattığı katma değerle en önemli şehrimizden birisi. Türkiye ihracatında sadece kendi ürettikleriyle değil etrafında yapılan üretimlerin dünya pazarına sunulmasında ülkemize ekonomik girdi olarak girmesinde önemli kavşaklardan birisi, belki de en önemlisi. Birçok şey burada üretilmekte, teknolojik altyapısı burada geliştirilmekte ve üretime sunulmakta. Organize sanayi bölgelerimizdeki birçok firmamızda da savunma sanayimize adeta yan kuruluşlar gibi, özel firmalarımızla üretim yapmakta. Bu sayede sadece döviz ülkemizde kalmıyor. Aynı zamanda dışa bağımlılığımızda asgari düzeyinde sıfırlanmakta ve bugün terörle mücadelede elde edilen başarılarda bu millileşme sayesinde, yerlileşme sayesinde olmakta. Bunda da Kocaeli’nin katkısı, ortaya koyduğu başarı takdire şayan. Bu anlamda biz de valilik olarak ilimizde yapılacak bu tür çalışmalarda Türkiye’yle ilgili hedeflerimiz kurulmasında, o hedeflere ulaşılmasında gençlerimizin önünün açılmasında, iş adamlarımızın önünün açılmasında, yatırımlarda her türlü destek ve organizasyona destek vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra kürsüye çıkan Mehmet Fatih Kacır ise "Anadolu’nun dört bir yanında yeni üretim işleri kuruyoruz. 22 yılda 36 milyar dolardan 262 milyar dolara yükselen ihracatımız sanayimizin, üreten şehirlerimizin öncülüğünde gerçekleşti. Şehrimiz; Türkiye’nin son 22 yılda katma değerli üretimde açtığı mesafenin ispatı niteliğindeki büyük ölçekli yatırımlar ve bu yatırımlarla kümelenme anlayışı içinde hareket eden binlerce KOBİ’ye ev sahipliği yapıyor. Mevcut yönetim kapasitesiyle özellikle otomotiv, metal ve kimya sanayimizde Kocaeli yön veriyor. Otomotiv ihracatında lider, kimya, demir, çelik, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ihracatında ülkemizin ilk 3 şehri arasında yer alan Kocaeli, son yıllarda Türkiye’nin toplam ihracatta en başarılı ikinci kenti konumunda. Bizler de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak planlı sanayileşme hamlemiz doğrultusunda iki bin iki yılında sekiz organize sanayi bölgesine sahip şehrimizi son dönemde altı organize sanayi bölgesi daha kazandırdık şehrimiz Bursa’dan sonra en fazla sayıda OSB’ye ev sahipliği yapan kentimiz. Kocaeli bugün ARGE ve teknopark sayısı bakımından Türkiye’nin üçüncü şehridir. Teknoloji geliştirme üssü olarak konumlandırdığımız Bilişim Vadisi’ni şehrimizde hayata geçirdik. Ülkemizin yerli ve milli otomobili geliştirme süreçlerini yürüten beyin takım ev sahipliği yapan bilişim vadisi bugün otomotiv sektörünün yeni mobilite ekosistemine dönüşümüne öncülük ediyor" dedi.