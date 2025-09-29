Parklar, bahçeler ve yol kenarları gibi kamusal alanlarda gösterilen temizlik hassasiyeti, yaz aylarında sahillere de yansıtıldı. Bu sayede kentin Mavi Bayraklı plajları, yalnızca Kocaelililer değil, çevre illerden gelen ziyaretçiler tarafından da yoğun ilgi gördü.

Ekipler, yaz sezonu boyunca ve sonrasında da sahil temizliğini aralıksız sürdürdü. Bu kapsamda Başiskele ve Ereğli plajlarında mıntıka temizliği, Karamürsel ve Ereğli Dereköy sahilinde ise yosun temizliği gerçekleştirildi. Deniz yüzeyinde ve kumsallarda biriken yosunlar ile çöpler titizlikle toplandı.

Temizlik çalışmalarının yanı sıra sahil bantlarındaki bakım ve onarım faaliyetlerine de önem veren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara ferah ve güvenli alanlar sundu.