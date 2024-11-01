Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ‘’Savaş ve Barış’’ oyunuyla İstanbul Tiyatro Festivalinde göz kamaştırdı.KOCAELİ (İGFA) - Dünya edebiyatının başyapıtlarından biri olan Tolstoy imzalı “Savaş ve Barış” adlı oyunu sahneye taşıyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu yıl yirmi sekizincisi düzenlenen İKSV’nin (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) üstlendiği ve dünya tiyatrolarının da sahne aldığı festivalde iki temsille seyirci karşısına çıkarak göz kamaştırdı.

Türk tiyatrosunun en önemli yönetmenlerinden olan Mehmet Birkiye’nin yönettiği Savaş ve Barış adlı oyununun prömiyeri 27 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. Oyunun dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımını Çevren Sarayoğlu, ışık tasarımını Cem Yılmazer, müziklerini Fırat Akarcalı koreografını ise Tuğçe Ulugün Kaya tarafından sahneye taşınmıştı.

Kocaeli Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen ‘’Savaş ve Barış’’ adlı oyunu izleyen sanatseverler dünyaca tanınan ‘’National Theatre’nin’’ oyununu izliyormuş gibi hissettiklerini ve Türkiye’de böyle bir oyunun sahnelenmesinden ötürü duydukları mutluluğu dile getirdi. Bu kadar ağır bir eserin böylesine izlenebilir bir kurguyla sahneye konulmuş olması sanatseverler tarafından beğeni topladı.