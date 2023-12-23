Kocaeli Valiliği, Marmara Denizi’nde 50 ile 75 kilometre hızla esmesi beklenen fırtına sebebiyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kocaeli Valiliği yaptığı açıklamada, "Denizlerimizde (Marmara) fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre Marmara’da bugün öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına bekleniyor. Fırtınanın bugün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Bugün akşam saatlerine kadar etkili olacağı değerlendirilen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.