Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince bir depoda yapılan operasyonda 205 bin 250 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat üzerine İzmit ilçesindeki bir depoya operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada 25 bin 250 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ve 180 bin adet boş makaron, 250 kilogram açık tütün, 800 kesilmiş bandrol, 2 sigara sarma makinesi, 1 hava kompresörü ele geçirildi. Öte yandan, ele geçirilen suç unsurlarına ilişkin 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.