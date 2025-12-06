Kocaeli’de evi olmayan ve sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlara hizmet veren Gündüzlü Bakımevi yoğun ilgi görüyor. Evsiz vatandaşlar, sadece yemek değil, sağlık başta olmak üzere çeşitli sosyal imkanlardan da yararlanma şansı buluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında kalacak yeri ve kimsesi olmayan vatandaşlar için sıcak yuva imkanı sağlamaya devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Barınma Hizmetleri Şefliği tarafından takip edilen Gündüzlü Bakımevi, yılın 365 günü sokakta yaşayan vatandaşlara kapılarını açık tutuyor. Kalacak yeri bulunmayan, gelir sahibi olmayan ve Barınma ve Konaklama Merkezi’nde konaklamak istemeyen bireyler, gün içinde bu merkezden temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Çamaşırhane, duş hizmetleri ile saç ve sakal tıraşı gibi öz bakım imkanları da sağlanıyor

Yetkililer, soğuk havaların etkisini artırdığı dönemlerde daha fazla kişinin merkeze başvurduğunu ifade ediyor. Gündüzlü Bakımevi’nde vatandaşlara sabah saat 09.00’da sıcak çorba, öğle ve akşam olmak üzere günde iki öğün yemek sunuluyor. Gün boyunca merkezde vakit geçirebilen bireyler televizyon izleyebiliyor, kişisel hijyenlerini sağlayabiliyor ve ihtiyaç duydukları hijyen malzemelerine ulaşabiliyor. Bunun yanı sıra çamaşırhane, duş hizmetleri ile saç ve sakal tıraşı gibi öz bakım imkanları da sağlanıyor. Acil durumlarda kıyafet desteği verilirken, uzman ekipler ise kişilerin sosyal, ekonomik ve ailevi durumlarını takip ederek gerekli danışmanlık hizmetlerini sürdürüyor.

Bireyin hizmete uygunluğu belirleniyor

Merkezden yararlanmak isteyen vatandaşların kimlik bilgileriyle başvurması yeterli oluyor. Uzman personel tarafından yapılan sosyal inceleme sonucunda bireyin hizmete uygunluğu belirleniyor ve şartları sağlayan kişilerin kaydı gerçekleştiriliyor. Merkeze gelen her birey öncelikle barınma hizmetlerinden faydalanıp faydalanamayacağı değerlendiriliyor, uygun olmayan kişiler ise gündüzlü bakım hizmetlerine yönlendiriliyor.

Ücretsiz ulaşım desteği

Merkezde görevli personel, özellikle kış aylarında artan yoğunluğa rağmen hizmetlerin kesintisiz sürdüğünü ifade ediyor. Vatandaşlara yalnızca yemek sunulmazken, gün içinde ihtiyaç duydukları kişisel bakım ve sosyal destekler de düzenli olarak sağlanıyor. Merkezin birçok kişi için güvenli bir sığınak niteliği taşıdığına dikkat çekiliyor. Ayrıca hastaneye gitmesi gereken bireylerin uygun sağlık kuruluşlarına ulaşımlarının merkez tarafından organize edildiği ve başka bir şehre gitmesi gerekenlere ise ücretsiz ulaşım desteği verildiği belirtiliyor.