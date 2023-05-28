Kocaeli’de AK Parti il binası önünde kutlamalar başladı. Bir yandan dev ekrandan seçimi takip eden vatandaşlar bir yandan meşaleler ve şarkılarla kutlamalarda bulundu.

Türkiye genelinde Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının sonlarına yaklaşıldı. Kocaeli’de de açılan sandıkların yüzde 97’sinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önde çıktı. Erdoğan’ın güncel olarak yüzde 57.77 oyuna karşılık Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise yüzde 42.23 oyu bulunuyor. Kocaeli’de yaşayan AK Partililer İzmit’te bulunan AK Parti il binasının önünde toplanarak kutlamalara erken başladı. Kurulan LED ekrandan bir yandan seçimi takip eden vatandaşlar bir yandan meşaleler, şarkılar eşliğinde doyasıya eğlenmeye başladı.