KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile düzenlediği “Sıfır Atık Farkındalık Günü Etkinliği”, çevre bilincini artırmak ve geleceğe daha yeşil bir dünya bırakmak amacıyla gerçekleştirildi.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde “Moda” ve “Tekstil” teması ile gerçekleştirilen etkinlikte çevre dostu yaşam tarzının yaygınlaştırılması ve sıfır atık anlayışının önemine vurgu yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş ve Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem’in katılım sağladığı etkinlik, çeşitli kültürel gösterilerle renkli bir atmosferde gerçekleşti.

ÇEVRE BİLİNCİNİ SANATLA BULUŞTURDULAR

Etkinlik, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşümün önemini vurgulamak amacıyla birçok renkli ve anlamlı etkinliğe ev sahipliği yaptı. “Sıfır Atık Kamu Spotu Filmi” ile başlayan program, katılımcılara çevre dostu yaşamın önemi hakkında bilgilendirme yaptı. Etkinlikte halkoyunları gösterisi ile eğlenceli bir atmosfer yaratıldı. Kartepe Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin “Atıktan Sanata Kıyafet Defilesi”, geri dönüşüm malzemelerinin ne kadar yaratıcı ve estetik bir şekilde kullanılabileceğini gösterdi. Defileye katılan kıyafetler, geri dönüşümün modadaki yerini gözler önüne serdi.

GENÇLER, DUYARLILIKLARINI SANATLA İFADE ETTİ

Etkinlik, gençlerin çevreye olan duyarlılıklarını sanatla ifade etmeleri için de bir fırsat sundu. Kartepe Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi öğrencilerinin sahneye koyduğu “Çevre Temalı Konser ve Bale Gösterisi” büyük beğeni topladı. Öğrenciler, çevre bilincini dans ve müzikle harmanlayarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

ATIK TOPLAMA KAMPANYASI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Etkinliğin finali “Atık Toplama Kampanyası Ödül Töreni” ile yapıldı. Çevre dostu çalışmalar ve atık toplama kampanyalarına katılım sağlayan bireylere ödüller takdim edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu tür ödüllerle çevre bilincini artırarak, toplumda kalıcı bir değişim yaratmayı hedefliyor.

“DOĞAYA ATILAN KIYAFETLER ÇEVREMİZE ZARAR VERİYOR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, etkinlikte yaptığı konuşmada sıfır atık konusundaki duyarlılığın önemine değindi. Abiş, şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan, Türkiye’de ve dünyada oldukça olumlu sonuçlar doğuran Sıfır Atık Projesi, çevreye duyarlılığı artırmak adına çok önemli bir adım olmuştur. Hepimiz şık kıyafetler giymeyi seviyoruz. Ancak moda dünyası maalesef doğayı olumsuz etkiliyor. Tonlarca kıyafet, doğaya atılmakta ve bu da çevremize büyük zarar vermektedir. Bu durumu engellemek hepimizin elindedir. Aldığımız kıyafetlere dikkat edip, hem şık hem de doğa dostu seçimler yapmalıyız. Eski kıyafetlerimizi dönüştürerek çevremize katkı sağlayabilir ve kullanmadığımız kıyafetleri ihtiyacı olanlara verebiliriz.”

“ATIKLARIMIZI MUTLAKA GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSUNA ATALIM”

Atıkların canlı yaşamına verdiği zarara da değinen Abiş, “Yunus balıkları bile bizim dikkatsizce yere attığımız naylon poşetler yüzünden ölebilmektedir. Bu nedenle balık ve diğer deniz canlılarının zarar görmemesi için naylon poşetleri ve yediğimiz-içtiğimiz atıkları sağa sola atmamalıyız. Atıklarımızı mutlaka geri dönüşüm kutularına atmamız gerekiyor. Bugün sizlere öğreteceğimiz bu basit ve temel konular, çevreye duyarlı bir dünya için önemli adımlardır. Çünkü sizler, yarının büyükleri olacaksınız. Bundan sonra atık konusunda çok daha dikkatli ve duyarlı olacağınıza inanıyorum” dedi.

“SIFIR ATIK TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜN TEMEL ADIMIDIR”

Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Kırılmaz ise yaptığı konuşmada, “Sıfır atık, israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin ortadan kaldırılması ve atığın en aza indirilmesini hedefleyen kapsamlı bir programdır. Sıfır atık, sadece çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal bir dönüşümün temel adımıdır. Bu kapsamda bu sürece hep birlikte sahip çıkmak büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE SÜRDÜRÜLEBİLİR HEDİYELER VERİLDİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Sıfır Atık Etkinliği”, çevre bilincini artırmaya yönelik önemli adımlar attı. Etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler, çevre ve sıfır atık temalı sergi alanını gezdi. Öğrenciler, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusunda bilgilendirilirken, etkinlik sonunda bez çanta, çelik matara ve anahtarlık gibi çevre dostu hediyeler verildi. Bu anlamlı etkinlik, çevreye duyarlı bir nesil yetiştirmek için önemli bir katkı sundu.