Türkiye’de yaklaşık 17 milyon emekli ve milyonlarca çalışan, Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ödemelere odaklandı. Bayram tatilinde çalışacak personelin alacağı ek ücretler hesaplanırken, emekliler de maaş ve ikramiyelerin yatırılacağı tarihleri bekliyor. Özellikle bayram sürecinde görev yapacak asgari ücretlilerin elde edeceği ek gelir merak konusu oldu. Bayram tatilinde çalışan işçilere verilen ek ödeme “bayram mesaisi” olarak biliniyor. İş Kanunu kapsamında dini ve resmi bayramlarda çalışan personele, günlük ücretinin iki katı tutarında ödeme yapılması gerekiyor.

İşverenin çalışanı resmi tatilde yalnızca 1 saat çalıştırması durumunda bile tam günlük ücret ödemesi yapması gerekiyor. Bayram mesaisi hesaplanırken çalışanın aylık brüt maaşı 30’a bölünerek günlük ücreti belirleniyor. Bu tutarın ikiyle çarpılmasıyla resmi tatil mesaisi ortaya çıkıyor. Böylece bayramda çalışanlar, normal maaşlarına ek olarak ilave gelir elde ediyor.

Mevcut sistemde brüt asgari ücretin 33 bin 30 lira olması nedeniyle günlük brüt ücret yaklaşık bin 101 lira olarak hesaplanıyor. Bayramda mesai yapan asgari ücretli bir çalışan, çalıştığı her gün için normal ücretine ek olarak yaklaşık bin 101 lira fazla ödeme alacak.

Kurban Bayramı tatilinin arefe günüyle birlikte toplam 4,5 gün sürmesi nedeniyle tam süre çalışan asgari ücretlinin yaklaşık 5 bin 505 lira ek gelir elde edeceği belirtiliyor. Bu rakam, bayram döneminde görev yapan çalışanlar açısından önemli bir destek olarak görülüyor.

Bayram tatilinin hafta sonuna denk gelmesi halinde ise ödeme miktarı daha da artabiliyor. Resmi tatilin cumartesi veya pazar gününe denk gelmesi durumunda çalışanlara yüzde 50 zamlı ödeme uygulanıyor. Böylece günlük ücret 2,5 katına kadar çıkabiliyor.

Emekliler tarafında ise gözler bayram ikramiyesi ve maaş ödeme takvimine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları normal şartlarda ayın 17’si ile 28’i arasında yatırılıyor. Memur emeklilerinin maaşları ise her ayın ilk haftasında hesaplara geçiyor.

Bu yıl Kurban Bayramı dolayısıyla emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin erkenden hesaplara yatırılması bekleniyor. İkramiye ödemelerinin 17-25 Mayıs tarihleri arasında yapılabileceği belirtilirken, net ödeme takviminin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kısa süre içinde duyurulması bekleniyor. Bayram ikramiyesinin 4 bin lira olarak ödeneceği belirtilirken, dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri de hisse oranlarına göre ödeme alacak.

Yüzde 75 hisse sahibi olanlar 3 bin lira, yüzde 50 hisse sahibi olanlar 2 bin lira, yüzde 25 hisse sahibi olanlar ise bin lira ikramiye alabilecek.