Dilovası Belediyesi’nin 2024 yılı dönemi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 1. Birleşimi, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu başkanlığında gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Dilova Belediye Meclisi'nde ilçeye yönelik projeler, yapılması planlanan yatırımlar ve belediyenin öncelikli çalışma konuları ele alındı. Meclis üyeleri, çeşitli gündem maddelerini değerlendirerek önemli kararlar aldı.

BAŞKAN ÖMEROĞLU'NDAN MUHALEFETE ÇAĞRI

Toplantıda konuşan Başkan Ömeroğlu, muhalefete seslendi: "İlçemiz dışında yaşanan olayları dahi bize mal etmeye çalışanlardan ricamız, öncelikle konu hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. Dilovası'nın sınırlarını dahi bilmeyenler muhalefet yapmaya kalkmasınlar. Varsa plan ve projeleriniz, getirin, birlikte değerlendirelim. Dilovası için gelin, muhalefeti ve iktidarı ile birlikte çalışalım. Halkı yanlış bilgilerle yanıltmayalım."

Başkan Ömeroğlu, ayrıca belediye başkan adaylarını dışarıdan getirenlerin, meclis üyelerinin ilçede oturmadığına dair ithamlarda bulunmalarının samimiyetsiz olduğunu belirtti. "Ben 50 yıldır Dilovası’nda yaşıyorum. Dilovası, en iyi ve kalıcı hizmetlerini AK Parti döneminde aldı ve almaya devam edecek," diyerek sözlerine devam etti. Başkan Ömeroğlu, halkın doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasının önemine vurgu yaparken, ilçenin gelişimi için tüm tarafların birlik içinde çalışması gerektiğini dile getirdi.

SOSYAL TESİSLER İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Başkan Ömeroğlu, halkın kullanımına sunulacak sosyal tesislerle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. "Belediye olarak işleteceğimiz tesislerde, hedefimiz halkımızın en iyi şekilde faydalanabileceği hizmetleri sunmaktır," diyen Ömeroğlu, bu tesislerin ilçedeki sosyal yaşamı zenginleştireceğini ve Dilovası’na büyük katkı sağlayacağını ifade etti.



Toplantının sonunda, gündemdeki maddeler oy birliğiyle karara bağlanarak bir sonraki meclis toplantısının tarihi belirlendi. Başkan Ömeroğlu, meclis toplantılarının halkın katılımına açık olarak yapılmaya devam edeceğini vurguladı.