İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda yapılan programa Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük, senato ve yönetim kurulu üyeleri, kalite komisyonu üyeleri, çalışma grubu başkanları, daire başkanları, merkez müdürleri, koordinatörler ile ilgili akademik ve idari birim temsilcileri katıldı.

Toplantıda 2024 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) kapsamında yapılması gereken hazırlıklar, birimlerin görev ve sorumlulukları ile KAP sürecinin işleyişine ilişkin detaylar ele alındı.