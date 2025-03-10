KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.TahirBüyükakın, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak yaşlı ve hastaları ziyaret ediyor, çocukları da unutmayarak gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Her gittiği yerde sevgiyle ve ilgiyle karşılanan Büyükakın’ı kapıda görenler hem şaşkınlık hem sevinç yaşıyor. Vatandaşlar Büyükakın’a başarı dileğinde bulunuyorlar. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma iklimini Kocaeli’nin her köşesine yaymayı amaçlayan Başkan Büyükakın, bu kapsamda çeşitli ziyaretlerde bulunarak Büyükşehir Belediyesi’nin “İyilik Kılavuzu” hareketinin yanında oldu.

EVLERE KONUK OLDU, HATIR SORDU

Başkan Büyükakın, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde ikamet eden İsa ve Nezihe Şenol çiftini ziyaret ederek hatırlarını sordu, Ramazan ayının bereketini birlikte yaşadı. Kadıköy Mahallesi’nde yaşayan Egehan ve annesi Emine Gözdağı’nıda ziyaret eden Büyükakın, günün son ziyaretini Yenidoğan Mahallesi’nde hayatını sürdüren Süleyman Beren’e geçmiş olsun dileklerini ileterek gerçekleştirdi.

“GÖNÜLLERE DOKUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar’ın da eşlik ettiği ziyaretlerin ardından duygularını paylaşan Başkan Büyükakın şöyle dedi: “Ramazan, gönüllere dokunmanın en güzel zamanıdır. Büyüklerimizi ziyaret edip dualarını aldık, çocuklarımızın yüzünü güldürdük, hastalarımıza şifa diledik. İyilikle büyüyen bir şehir için gönüllere dokunmaya devam edeceğiz.”

KOCAELİ’NİN DÖRT BİR YANINA YAYILACAK PROJE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayına özel hayata geçirdiği "İyilik Kılavuzu" projesinin önemine de değinen Başkan Tahir Büyükakın, “Merhamet, yetim, muhabbet, vefa, emanet ve hürmet gibi medeniyetimize ait kadim değerleri yaşatmayı hedefliyoruz. ‘Sözünü Tut, Sözünü Hatırla, Kendine Bir İyilik Yap’ sloganıyla duyurduğumuzun projenin, Ramazan ayı ile sınırlı kalmayarak 365 gün boyunca Kocaeli’nin dört bir yanında uygulanmasını ve yayılmasını istiyoruz. ‘İyilik Kılavuzu’, Türkiye’ye örnek olacak bir model öneriyor. Bu projemiz çok kıymetli ve değerli” dedi.

RAMAZAN AYINDA DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Başkan Büyükakın ayrıca, Ramazan’ın manevi atmosferini en iyi şekilde değerlendirmek için vatandaşların bu iyilik hareketine katılmaya davet etti. "Bu mübarek ayda sofralarımızı komşularımızla paylaşarak, büyüklerimizi ziyaret ederek ve yetimlerimizin yüzünü güldürerek Kocaeli’nin manevi havasını yükseltebiliriz” diyen Büyükakın, “Bize ait olan değerleri yaşatarak, iyiliği hayatımızın merkezine koymalıyız" ifadelerini kullandı.