Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada başından silahla vurulan 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay, 03.00 sıralarında Serdar Mahallesi İnce Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, E.A., H.E. ile Y. ve G. isimli şahıslar ticari taksi ile sokağa geldi. Burada şahıslar ile Halil Eser, D.G., E.T., E.T., S.S. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın yumruklu ve sopalı kavgaya dönüşmesiyle E.A. yanındaki silahını çıkartarak rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunların başına isabet ettiği Halil Eser kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde Halil Eser’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Kavgada yaralanan D.G., E.T., E.T. ve S.S. ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere götürüldü. Halil Eser’in cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.