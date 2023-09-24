Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova Kemaliye Mahallesi’nde başlattığı altyapı çalışmaları kapsamında yeni yerleşimlerin olduğu bölgeye 600 metre uzunluğunda yeni hat kazandıracak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Pamukova Kemaliye Mahallesi’nde yeni yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgede çalışmalarını başlattığı proje sayesinde bölge halkına kaliteli içme suyunu kesintisiz şekilde ulaştıracak.

Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Kemaliye Mahallesi’ne kazandırılacak 600 metrelik yeni hat ile kesintisiz içme suyu musluklara taşınırken kayıp ve kaçağa da geçit verilmeyecek. Çalışmaları aralıksız şekilde devam eden hattın kısa süre içerinde hizmete alınması hedefleniyor.

Devam eden çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Şehrimizin güçlü altyapı ağını her geçen gün genişletiyor ve yeni projelerimiz ile Sakarya’nın tüm yerleşim noktalarına içme suyunu ulaştırıyoruz. Hayata geçirdiğimiz altyapı çalışmalarında güçlü altyapı ağımız sayesinde kayıp ve kaçak oranını da minimum seviyeye indiriyoruz. Bu kapsamda Kemaliye Mahallemizi de 600 metrelik içme suyu hattı ile buluşturacağız. Bölge uzun yıllar boyunca kaliteli içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşacak” ifadeleri kullanıldı.