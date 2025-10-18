İlçe Başkanı Zemci Şahin öncülüğünde gerçekleşen ziyarete yönetim kurulu üyeleri ve Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Çiçek'te eşlik etti.

Ziyaret kapsamında fuarda stant açan mobilya üreticileriyle bir araya gelen CHP heyeti, sektörün güncel durumu hakkında bilgi aldı. Üreticilerin taleplerini dinleyen CHP İnegöl İlçe Başkanı Şahin, “İnegöl’ün üretim gücünü ve emekle şekillenen mobilya sektörünü yerinde görmekten büyük mutluluk duyduk” diyerek, fuarın hem yerel ekonomi hem de Türkiye’nin ihracat hedefleri açısından önemli bir rol oynadığını vurguladı.

CHP İnegöl İlçe Başkanlığı, yerli üretimin ve emeğin yanında durmaya devam edeceklerini belirterek, “İnegöl’ün emeği, Türkiye’nin geleceği” mesajını paylaştı.