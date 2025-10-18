Stad: İnegöl Şehir Hakemler:Kemal Dizdar,Metin Yalcın,Fatih Terzi. Kafkasspor:Hüseyin Genç,Hasan Bekil,Tahsin Hacımustafaoğlu(Dk 88 Muhammet Arif Akbaş) Fatih Taşdelen,Umut Doğdu(Dk 65 Serdar Eylik) Oğuzhan Yıldırım(Dk 72 Onur Toroman) Metin Esmer,Ömer Faruk Aydemir, Kürşat Babamoğlu(Dk 65 Mert Polat Keklik) Berkay Çaymaz,Tümer Oruç.
Bursa Nilüfer Futbol AŞ:Enes Sancar Şahin,Hamza Baran Arıkan,Emir Sezgin, Mustafa Genç,Güney Sağır, Mett Ilıman,Emirhan Türkmen(Dk 63 Enes Gökhan) Yunus Emre Bilgin(Dk 63 Mert Er Estik) Adem Geldi,Furkan Saki,Mehmet Çetin.
Sarı kartlar: Hasan Bekil, Kürşat Babamoğlu(Kafkasspor) Mehmet Çetin, Emir Sezgin (Nilüfer)
Kırmızı kart: Furkan Saki(Nilüfer)
Goller: Fatih Taşdelen(2)(Kafkasspor) Güney Sağır, Mustafa Genç (Nilüfer)
Maçtan önemli dakikalar
60'ncı dakikada gelişen Nilüfer atağında ceza sahasında topla buluşan Güney'in vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
74'ncü dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasına atılan topa yükselen Mert'in rövoşata vuruşu kaleciden döndü. Fatih dönen topu ağlarla buluşturdu. 1-1
Uzatma dakikalarında gelişen Nilüfer atağında topla buluşan Mustafa'nın vuruşu ağlarla buluştu.
90+6 dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahası dışında vurulan top üst direkten döndü. Dönen topa Fatih'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 2-2 sona erdi.