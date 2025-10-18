Oman Air Yönetim Kurulu Üyesi İlker Aycı, Bursa’da katıldığı programda raylı sistem entegrasyonu ile birlikte Bursa’nın hava vizyonunun kazanması gerektiğini belirterek, "Buradan geçecek olan hızlı trenin bir durağının Bursa Havalimanı’nda olması vizyonu bile Bursa için çok önemlidir, çünkü mesele entegrasyondur" dedi.

Bursa’da bir otelde düzenlenen "Bursa’nın Yeni Vizyonu: Bursa Havaalanı/Havayolları" toplantısına İlker Aycı, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Yıldız ve turizmciler katıldı. Bursa Yenişehir Havalimanı’nın geleceğinin konuşulduğu programda hızlı tren entegrasyonu ile birlikte Bursa’nın hava vizyonu kazanacağı vurgulandı.

"Bursa Marmara’nın akıllı bağlantı üssü olacak"

Bursa’da etkili entegrasyon ile birlikte hem yolcu hem de kargo anlamında akıllı bağlantı üssü kurulabileceğini kaydeden Aycı, "Bursa üretim gücüne sahip bir şehir. Tekstiliyle, otomotiviyle, tarımıyla, turizmiyle Bursa çok farklı bir şehir. Üretim ve ihracat gücü tartışılmaz bir şehir. Bugün tartışmamız gereken konu bu şehrin hava bağlantısını, lojistik gücünü nasıl güçlendireceğiz, hem yolcu hem de kargo olarak. Dünyaya en hızlı entegrasyonu nasıl sağlayacağız, bunu tartışmamız gerekiyor. Bursa Marmara’nın akıllı bağlantı üssü olabilir. Bursa’nın gücü sanayiden gelir ama Bursa’nın geleceği bağlantı gücünden geçer. Bağlantı gücü ne kadar fazlaysa Bursa o kadar güçlü demektir. Yani buradan geçecek olan hızlı trenin bir durağının Bursa Havalimanı’nda olması vizyonu bile Bursa için çok önemlidir. Çünkü mesele entegrasyondur. Entegrasyon yoksa birbirinden bağımsız bir sürü yollar yaptınız, entegrasyon yoksa verimlilik yoktur. Verimlilik yoksa rekabet gücü yoktur. Ama havalimanına bir durak koyarsanız, yarın öbür gün Gemlik Limanı’na bağlarsanız, Bursa Havalimanı’nı Sabiha Gökçen Havalimanı’na bağlarsak ve bağlantı kalitemizi iyileştirirsek biz İstanbul’un yanında görevi sadece İstanbul’u beslemek olan bir besleme şehir olmayız. İstanbul’un yanında akıllı bir lojistik üs olarak konumlanmış bir Bursa oluruz" şeklinde konuştu.

"Bursa’yı 250 bin yolcu sayısından başka yerlere taşıyabiliriz"

Marmara Bölgesi’ndeki İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarının yeterince yoğun olduğunu belirten Aycı, "İGA’ya gitmenize gerek yok İstanbul Havalimanı çok yoğun zaten, İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en yoğun havalimanı. Türkiye’de 2000 yılındaki kapasiteye bakarsak, Türkiye’de yaklaşık 26 havalimanı vardı. O zamanki kapasitemiz yaklaşık 30-35 milyon civarındaydı. 2024 yılında bu rakam 230 milyon. Türkiye nüfusunun neredeyse 3 katı. Biz Bursa’yı da yıllık 250 bin yolcu sayısından başka bir yere taşıyabiliriz. Marmara Bölgesi dediğimiz, Türkiye’nin ticaretinin en yoğun döndüğü yer, İstanbul, Bursa, Eskişehir arasında kalan hat. Bursa burada neden sipariş karşılama, lojistik merkezi olmasın" ifadelerini kullandı.

"Yenişehir Havalimanı Marmara Bölgesi’nin havayolu kapısı olmaya adaydır"

Yenişehir Havalimanı’nın son dönemde yürütülen çalışmalarla yeniden canlandığını belirten Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Yenişehir Havalimanı 2001 yılında uluslararası statü kazandı ancak yıllarca hak ettiği düzeyde kullanılmadı. Bugün itibariyle 5 farklı ile ve Almanya’daki iki noktaya sefer düzenleniyor ama bu yeterli değil. Potansiyelimizi tam anlamıyla kullanmak zorundayız. Yenişehir, sadece Bursa’nın değil, Marmara Bölgesi’nin havayolu kapısı olmaya adaydır" dedi.

"Lojistik merkezi olma potansiyeli yüksek"

Yenişehir’in coğrafi avantajlarına dikkat çeken Başkan Ercan Özel, ilçenin kara, deniz, raylı sistem ve hava yolu bağlantılarıyla güçlü bir lojistik merkez olma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Başkan Özel konuşmasında, "Lojistik merkezleri açısından gerekli olan dört temel faktörün tamamı Yenişehir’de mevcut. Serbest ticaret bölgesi ve kargo üssü kurulması yönünde planlamalar yapıyoruz. Çinli firmalar dahi Bursa Yenişehir Havalimanı’nı kullanarak günde 60 kargo uçağı indirmek istiyor. Bu da bölgenin uluslararası ölçekteki cazibesini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Bursa’nın geçmişe değil geleceğe bakması gerekiyor"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin Yenişehir Havalimanı’nın yeri hakkında 30 yıldır süren tartışmaların artık geride kalması gerektiğini belirterek, "Bursa’da 25-30 yıl öncesindeki tartışmalara geri dönemezsiniz. Yüzünü geçmişe değil geleceğe dönmesi gerekiyor. Bursa Havalimanı’nın yeri doğru mu, 30 sene öncesine bakarsak bu havalimanının yeri doğru olmayabilir. Ama bugün itibarıyla bu havalimanın yeri en doğru yer ve bizim artık 30 yıl geride kalan anlayıştan, hastalıktan kurtulmamız ve yüzümüzü geleceğe dönmemiz gerekiyor" dedi.