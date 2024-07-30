Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, Gölcük ilçesinde bulunan MEPAR Nakliyat personeline Acil Durum Ekip Eğitimi verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, endüstriyel tesislerde meydana gelebilecek yangınlar konusunda eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Eğitimler kapsamında Gölcük ilçesinde bulunan MEPAR Nakliyat personellerine yönelik Acil Durum Ekip Eğitimi düzenlendi. Büyükşehir İtfaiyesi İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM tarafından verilen eğitim 1 gün sürdü.

YANGINA MÜDAHALE

Eğitimde, “Yanma ve Yangın”, “Yangın Yerindeki Tehlikeler”, “Söndürme Maddeleri ve Teknikleri”, “Acil Durumlarda Hareket Tarzı” gibi bilgiler sunuldu. Teorik bilgilerin yanı sıra “Taşınabilir Yangın Söndürücülerin” tipleri ve kullanım esasları ile ilgili uygulamalı bilgilerde aktarıldı. Daha sonrasında katılımcılar, oluşturulan akaryakıt yangına yangın söndürücüler ile müdahale ederek becerilerini sergiledi.