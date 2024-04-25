Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde “illegal” çalışarak korsan servis faaliyetine yeltenenlere fırsat vermiyor. Ekipler denetlenen bin 495 servis aracından 69’una zabıt varakası tutuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yetki belgesi almadan “illegal” çalışarak korsan servis faaliyetinde bulunan araçlara geçit vermiyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’ne bağlı denetim ekipleri, vatandaşların güvenli yolculuk yapması gayesiyle korsan servis ve ‘P’ plaka denetim uygulamalarına düzenli aralıklarla devam ediyor. Bunun yanı sıra gelen ihbarları da anında değerlendiren ekipler, Kocaeli İl, ilçe Trafik Emniyet ve Jandarma ekipleri ile beraber koordineli çalışıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi denetim ekipleri, Emniyet Trafik ve Jandarma ekipleriyle birlikte belirlenen sabah ve akşam saatlerinde servis araçlarına yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde bin 495 servis aracı denetledi. Bu denetimlerde 69 servis aracı için zabıt varakası tutuldu. Denetimler çerçevesinde tutulan 69 zabıt varakasından 19’u encümene sevk edildi. 36 adet evrak ise işlemde bekliyor.