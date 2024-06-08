Kurban Bayramına son bir hafta kala hayvan satışlarıda son hız devam ediyor. Kocaeli’ye Ağrı, Van ve Erzurum’dan gelen kurban satıcıları, hayvanlarının neredeyse yarısını sattı.

Kocaeli’ye Ağrı, Van, Erzurum’dan gelen hayvanlar kurbanlıklar ilgi gördü. Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi’nde çadır kurun tüccarlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için alıcıları beklerken, bayrama bir hafta kala kurbanlıkların yarısı satıldı. Büyükbaş hayvanların fiyatı 100-200 bin TL arasında satılırken küçükbaşlar ise 10-27 bin TL’ye kadar alıcı buluyor. 110 büyükbaş hayvanla Kocaeli’ye gelen bir satıcı, "Şu an elimde 12 hayvanım kaldı. 12 hayvanımdan da 3 tane sattım. Satmam gereken 9 hayvanım kaldı. Danalarımın fiyatı 140 TL’den başlıyor, 180 TL’ye kadar çıkıyor" diye konuştu.

Bir diğer satıcı ise fiyatların bu sene düşük olduğunu, dile getirerek alıcıları kurban pazarına çağırdı.