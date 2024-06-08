Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapıldı.

TEMEL YETERLİLİK TESTİ

İnegöl’de ilk oturumu bugün yapılan YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testine 29 binada 600 salonda yapıldı. 1171 görevlinin bulunduğu sınava İnegöl’de 9412 öğrenci girdi.

ALAN YETERLİLİK TESTİ

Pazar günü öğleden önce yapılacak olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) İnegöl’de 18 binada 396 salonda yapılacak. 783 kişinin görevlendirildiği sınava 6346 öğrenci girecek.

YABANCI DİL TESTİ

Pazar günü öğleden sonra yapılacak olan Yabancı Dil Testi (YDT) İnegöl’de 3 binada 33 salonda yapılacak. 98 kişinin görevlendirildiği sınava 605 öğrenci girecek.

Kaynak: ÖZNUR DEDE