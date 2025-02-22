Kocaeli Valiliği yaptığı duyuruda, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, kar yağışının etkisini artırarak sürdürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle cumartesi ve pazar günleri ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, motorlu taşıtlar sürücü kursları ve diğer tüm kurslarda (rehabilitasyon merkezleri ve açık öğretim kurumları dahil) eğitim ve öğretime 2 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personellerimiz idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, gençlik ve spor il müdürlüğümüz uhdesinde gerçekleştirilmesi planlanan cumartesi ve pazar günleri sportif faaliyetlerin ertelenmesine karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: iha