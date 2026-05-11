Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan ve dev ekranlarla kentin her noktasının anlık takip edildiği Koordinasyon Merkezi, sahadaki ekiplerin saniyeler içinde harekete geçmesini sağlıyor.

Merkezde yer alan dev ekranlar üzerinden Kocaeli'nin her köşesi anlık olarak izlenebiliyor. Trafik yoğunluğu, yol durumu, saha çalışmaları ve kritik noktalar eş zamanlı takip edilirken, muhtemel aksaklıklara hızlı şekilde müdahale ediliyor. Vatandaşlardan gelen talep ve ihbarlar da bu merkezde toplanıyor. Değerlendirilen bildirimler ilgili birimlere anında aktarılırken, sahadaki ekipler vakit kaybetmeden yönlendirilerek hızlı ve etkili müdahale sağlanıyor.

Koordinasyon Merkezi; görüntü takibinin yanı sıra hava durumu verileri, araç takip sistemleri, saha ekiplerinin puantajları ve operasyonel süreçleri de yönetiyor. Böylece şehirde yürütülen hizmetler planlı ve kontrollü şekilde ilerliyor.

Merkezde sosyal medya platformlarındaki paylaşımlar da anlık olarak izleniyor. Vatandaşların ilettiği sorun ve talepler değerlendirilerek ilgili ekiplere hızla ulaştırılıyor.

7 gün 24 saat esasına göre çalışan merkez, Kocaeli'de hizmetlerin aksamadan sürdürülmesine destek oluyor.