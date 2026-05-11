Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Çölyaklılar, Edremit Körfezi Çölyak Derneği Başkanı Betül Özdemir Kaya öncülüğünde geleneksel kahvaltıda bir araya geldi. Sekiz Eylül Parkında buluşan Çölyaklılar Glutensiz kahvaltı yaparken, unutulmaz bir gün yaşadı.

Sekiz Eylül Parkında pasta da kesen çölyaklılar glutensiz gıdalarla kahvaltı ederken, unutulmaz bir gün yaşadı. Kahvaltı etkinliğini 8 yıldan beri yaptıklarını anlatan dernek başkanı Betül Özdemir Kaya, 'Edremit Körfezi Çölyak Derneği olarak bugün 9 Mayıs Dünya Çölyak günü etkinliğimiz olan geleneksel hale gelen Glutensiz kahvaltı etkinliğimizi gerçekleştirdik. Evlerimizde hazırladığımız Glutensiz Pasta, çiğ köfte, kurabiyeler, kekler, yağlı pide ve ikramlıklar ile özgürce sorgulamadan kahvaltımızı hep birlikte yaptık. Etkinliğimize katılan özellikle çocukların mutluluğu paha biçilemez. Belli aralıklarla etkinliklerimiz ile sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Etkinliğimize uzaktan yakından katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Çölyaklılar için Glutensiz yaşam bir tercih değil zorunluluktandır. Dünya Çölyak Günü kutlu olsun' dedi.