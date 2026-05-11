Balıkesir'in Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan hareketlerini kontrol altına almak ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Veteriner hekimler ve kolluk kuvvetleri, ilçenin giriş noktalarında 24 saat esaslı yol kontrolleri gerçekleştiriyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kurban Bayramı öncesi hayvan hareketliliğinin artmasıyla birlikte, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri saha çalışmalarına hız verdi. Bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi ve güvenilir kurbanlık arzının sağlanması amacıyla kolluk kuvvetleri eşliğinde gerçekleştirilen yol kontrollerinde, nakil araçları titizlikle inceleniyor.

Veteriner hekimler tarafından yürütülen denetimlerde; büyükbaş ve küçükbaş hayvanların genel sağlık durumları, kulak küpeleri, veteriner sağlık raporları ve hayvan pasaportları tek tek kontrol ediliyor. Belgesi eksik olan veya küpesiz hayvan nakleden araçlara yönelik idari yaptırımlar uygulanırken, hayvanların sevk edildikleri noktaya kadar olan süreci kayıt altına alınıyor.

Ekipler sadece hayvan sağlığını değil, aynı zamanda nakil araçlarının teknik uygunluğunu ve hijyen şartlarını da denetliyor. Hayvan refahına uygun olmayan şartlarda yapılan taşımacılığın önüne geçilmesi hedeflenirken, güvenilir hayvan hareketliliği için mevzuat hükümleri tavizsiz uygulanıyor.

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 'Sağlıklı hayvan, güvenli sevk ve güvenilir kurbanlık' ilkesiyle hareket edildiği vurgulandı. Kurban dönemi boyunca kaçak hayvan hareketlerinin engellenmesi ve bulaşıcı hastalık riskinin minimize edilmesi amacıyla yol kontrol ve denetim faaliyetlerinin aralıksız süreceği bildirildi.

Yetkililer ayrıca yetiştiricileri ve nakliyecileri, sevk öncesi gerekli belgeleri tamamlamaları ve nakil sırasında hayvan refahı kurallarına uymaları konusunda uyardı.