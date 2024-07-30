KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tramvayın otomobile çarpması neticesinde 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 41 SK 084 plakalı araç U dönüşü yapmaya çalıştığı esnada tramvay çarptı. Kazada 41 SK 084 plakalı araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazada tramvay ve otomobilde hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.