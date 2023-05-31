Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların talebi üzerine Derince Sopalı Mahallesine Cemevi yapımı ihalesini gerçekleştirdi. İhaleye 2 firma katıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, alevi vatandaşların talebi değerlendirerek Sopalı Mahallesinde büyük bir cemevi binası için ihaleye çıktı. Büyükşehir ana hizmet binası ihale salonunda gerçekleşen elektronik ihaleye 2 firma teklif verdi. Yapı Kontrol Dairesi tarafından planlanan 4 bin 500 metrekare alan üzerine yapılacak cemevi projesinin yapım ihalesinde en düşük teklif ise 37 milyon 553 bin TL oldu.

ADETA KÜLTÜR MERKEZİ OLACAK

İhaleyi kazanan firma, ihale komisyonu tarafından teklifler değerlendirildikten sonra belli olacak. Derince Sopalı Mahallesinde 4 bin 500m² büyüklüğünde alan üzerine yapılacak proje Yapı Kontrol Dairesi tarafından planlandı. Çok amaçlı hazırlanan proje alevi vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde olacak ve adeta kültür merkezini andıracak. Bina 5 katlı olup bodrum, zemin ve 3 kattan oluşuyor. Projede oturum alanı 799.10 m², toplam inşaat alanı ise 4111,41 m² olarak planlandı.

ÇALIŞMALAR 360 GÜNDE BİTİRİLECEK

Alevi vatandaşların önemli bir ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanan 5 katlı cemevi binası şu şekilde; bodrum katta cenaze alanı, cenaze yıkama ve morg ile gerekli tesisat odaları olarak planlanarak cenaze hizmeti için önemli bir alan olacak. Zemin katta; ana giriş, fuaye alanı, yemekhane, mutfak, satış birimi, tuvalet ve güvenlik, 1. katta; 248 m2 genişliğinde kütüphane, idari odalar, muhasebe ve tuvaletler, 2.katta; 320 m2 genişliğinde konferans salonu, 4 eğitim sınıfı tasarlandı. 3. katta ise bay bayan girişleri, cem salonu ve servis odasının yer alacağı proje 360 takvim gününde bitirilecek.